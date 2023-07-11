Володимир Зеленський виступив з потужною промовою у Вільнюсі – ВІДЕО

Сьогодні, 11 липня, Володимир Зеленський виступив перед багатолюдним мітингом за Україну в НАТО у Вільнюсі.
Про це інформує Amazing Ukraine.
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Він подякував усім, хто перебуває на площі та міжнародним партнерам. А особливо Литві, яка всіма силами підтримує Україну у війні й просуває її вступ до НАТО.
“Тут, у Вільнюсі, ми бачимо прогрес Європи. Тут люди знають, що таке безпека і як її досягти. І знають, що безпека – це разом з Україною. Я вдячний тобі, Вільнюсе, і усім литовським містам і громадам за кожен заклик на підтримку України, за прихисток для наших людей, які тут, у вас вдома, в Литві врятувались від бойових дій”, – сказав Президент України.
Потужний виступ Володимира Зеленського на площі у Вільнюсі 11 липня 2023
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