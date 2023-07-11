Валерій Маркус звинуватив керівництво 47-ї бригади у некомпетентності: що відомо (фото)

Головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Валерій Маркус подав рапорт про переведення на найнижчу посаду та звинуватив керівництво підрозділу у некомпетентності.

Так, у рапорті своє рішення він пояснив «систематичним приниженням сержантського корпусу», «нерозумінням командуванням бригади важливості морального духу бійців» та «відсутністю покарань за [замазано] та некомпетентністю офіцерського корпусу». Також Маркус заявив, що командування саботує традиції та міфологію бригади.

У зв’язку з цим він попросив перевести його на посаду командира бойової машини.

У кінці рапорту Маркус написав, що вважає заступника командира бригади «аморальним дегенератом», і наголосив, що перебування з цією людиною в одному колективі принижує його честь і гідність. Цю посаду займає Іван Шаламага, його ім’я у рапорті Маркуса частково замазано, але усе одно читається.

У своїх соцмережах Макрус додав, що категорично не згоден з рішеннями щодо застосування і розвитку 47 бригади. І оскільки не може виправити ситуацію і, водночас, не хоче залишити своїх побратимів вирішіти перевестися на найнижчу посаду.

Хто такі Валерій Маркус та Іван Шаламага

29-річний Валерій Маркус розпочав свій бойовий шлях у березні 2014 року у складі 25-ї повітрянодесантної бригади. У 2016 році після поранення звільнився з військової служби.

Під час служби в армії вів відеоблог, а потім активно мандрував і видав кілька книжок. Після повномасштабного вторгнення одразу повернувся до лав ЗСУ. Спочатку служив у 30-й механізованій бригаді.

26-річний Іван Шаламага (позивний «Бескид») народився та виріс у місті Сколе Львівської області. У 2018 році він закінчив Національну академіюсухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного і одразу відправився у зону ООС. Перший бойовий досвід отримав на Світлодарській дузі.

Під час пономасштбаного вторгнення брав участь в обороні Попасної, Новологугаснького, Вуглегірської ТЕС.

У квітні 2022 року Шаламага та Маркус отримали наказ сформувати окремий батальйон у складі 30-ї мезанізованої бригади, який згодом переформатували у полк. Так Шаламага у 25-річному віці став наймолодшим командиром батальйону, а згодом полку. Маркус водночас обіймав посаду головного сержанта.

У листопаді 2022 року на базі полку створили нову 47-у бригаду. Маркус зберіг посаду головного сержанта, Шаламага став заступником командира бригади, а очолив її Олександр Сак (позивний «Стафф»).

28-річний Сак бере участь у бойових діях з 2015 року, повний кавелер Ордену Богдана Хмельницкого. До призначення на посаду комбрига очолював 3-й батальйон 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр». Чотири рази отримував поранення, за словами волонтера Романа Донік, в останній раз — на початку червня і вже за тиждень повернувся на фронт.

47-а бригада з початку червня бере участь у контрнаступі ЗСУ на півдні. Веде бойові дії поблизу села Работино на Запоріжжі.

Причини конфлікту, наслідком якого став рапорт Маркуса, наразі невідомі.

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