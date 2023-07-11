12 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 12 липня

Сьогодні відзначають Всесвітній день бортпровідника. Ця професія з’явилася в Німеччині в 1928 році — раніше функцію бортпровідників виконував другий пілот літака. Спочатку бортпровідниками були виключно чоловіки, жінок почали залучати до роботи лише у 1930-му.

День незалежності сьогодні відзначають:

Сан-Томе і Принсипі (від Португалії, 1975);

Кірибаті (від Об’єднаного Королівства, 1979).

Яке релігійне свято 12 липня

Сьогодні православні віряни вшановують пам’ять святих апостолів Петра і Павла. Це одне з найважливіших свят липня у церковному календарі, кінець Петрового посту.

Апостол Петро — один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа, старший серед його учнів. Від народження носив ім’я Симон (Шимон). Ім’я Петро (Petrus, від грецького «камінь») дав йому Ісус.

Ставши учнем Ісуса, Петро супроводжував його повсюди і став одним із його найулюбленіших учнів. Після смерті і воскресіння Ісуса апостол Петро подорожував, проповідував, зцілював хворих та воскрешав померлих.

Під час гоніння імператора Нерона на християн Петра розіп’яли — на перевернутому хресті вниз головою. Апостол Петро вважається вартовим раю, художньо його зображується з ключами від нього.

Апостол Павло не входить до числа дванадцяти апостолів та сімдесяти апостолів. Але разом з апостолом Петром вважається «першоверховним» апостолом.

Павло від народження носив ім’я Савл (Саул). Спочатку він брав участь у переслідуванні перших християн. З цією ж метою 34 року він їхав у Дамаск, коли шляхом несподівано осліпнув від яскравого світла з неба. Тоді Савл почув докірливий голос Ісуса: «Савле, Савле! Що ти женеш мене?». Савла довели до Дамаска, де єписком Ананія зцілив його від сліпоти. Після цього Савл прийняв хрещення, а згодом взяв ім’я Павло.

Павло здійснив кілька апостольських подорожей та написав 14 послань, які увійшли в Новий Заповіт.

За імператора Нерона апостола Павла заарештували поблизу Рима і обезголовили.

День ангела 12 липня

Сьогодні іменини відзначають Григорій, Іона, Неофіт, Павло, Петро.

Які історичні події відбулись 12 липня

1679 — король Англії Карл II видав акт, який гарантував судові права громадян.

1776 — Джеймс Кук вирушив у свою останню експедицію.

1917 — під час Першої світової війни німецька армія вперше використала отруйний газ іприт як зброю.

1941 — у Радянському Союзі ухвалили рішення про відправлення на фронт 577 тис. в’язнів виправних таборів, котрі мали б «кров’ю змити» вину перед державою, воюючи в штрафних батальйонах.

1962 — у Лондоні вперше виступив гурт Rolling Stones.

1970 — експедиція норвезького мандрівника-дослідника Тура Геєрдала на човні «Ра-2» через 57 днів плавання досягла берегів Барбадосу.

1979 — Кірибаті проголосила незалежність від Великої Британії.

1998 — у фіналі чемпіонату світу з футболу у Парижі збірна Франції перемогла збірну Бразилії (3:0) і вперше стала чемпіоном світу.

2021 — у Європі почалися повені, які забрали життя понад 190 осіб, зокрема понад 150 людей у Німеччині.

Хто народився 12 липня

100 до н. е. — Гай Юлій Цезар, римський імператор;

1577 — Кристіан IV, король Данії і Норвегії (1588—1648).

1813 — Клод Бернар, французький медик, засновник ендокринології.

1854 — Джордж Істмен, американський винахідник та перший виробник фотокамери Kodak.

1870 — Луї II, князь Монако (1922—1949).

1876 — Сергій Уточкін, одеський льотчик, спортсмен.

1884 — Амедео Модільяні, італійський художник і скульптор.

1913 — Вілліс Лемб, американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1955 року.

1934 — Ван Кліберн, американський піаніст.

1935 — Вадим Гетьман, український політик та фінансист.

1963 — Стелла Захарова, українська гімнастка.

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