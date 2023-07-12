Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 12 липня 2023 року

За минулу добу українські військові знищили 510 окупантів, 17 РСЗВ та 33 безпілотники.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 12 липня орієнтовно склали:

особового складу — близько 235530 (+510) осіб ліквідовано,

танків — 4090 (+1) од,

бойових броньованих машин — 7990 (+7) од,

артилерійських систем — 4402 (+17) од,

РСЗВ — 674 (+2) од,

засоби ППО — 415 (+1) од,

літаків — 315 (+0) од,

гелікоптерів — 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3726 (+33),

крилаті ракети — 1271 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6978 (+12) од,

спеціальна техніка — 647 (+7).

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