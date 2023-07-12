Нічна атака дронів на Україну: сили ППО збили 11 дронів-камікадзе

Вночі 12 липня, російська війська випустили по Україні 15 дронів-камікадзе, сили ППО збили 11 «шахедів».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Рф атакувала Україну з північно-східного напрямку ударними безпілотниками. Всього окупанти задіяли 15 дронів.

«11 безпілотників знищено в зонах відповідальності повітряних командувань Центр та Схід», — йдеться у повідомленні.

До відбиття ворожої атаки були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.

Нагадаємо, раніше український прикордонник на півдні приземлив ворожий дрон з боєприпасом.

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