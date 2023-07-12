На Черкащині дрон росіян влучив в об’єкт інфраструктури — є постраждалі

У ніч на 12 липня російські окупанти атакували дронами-камікадзе на Черкаську область, сталося влучання.

Про це повідомив Ігор Табурець, очільник обласної військової адміністрації.

Повітряна тривога в області лунала понад 3,5 години. Під час неї сталося влучання дронів в один з об’єктів нежитлової інфраструктури у Черкаському районі.

Внаслідок атаки на місці виникла пожежа, яку вже загасили. Двох потерпілих з опіками доправили до лікарні. Обстеження території триває.

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