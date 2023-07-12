Уряд удосконалив порядок бронювання військовозобов’язаних: що змінилося

Кабмін вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року, яка регулює питання бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час.

Зокрема, розширено перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані, та встановлено чіткі терміни розгляду державними органами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їх критично важливими, повідомляє Міністерство економіки.

Тепер граничні терміни розгляду звернення підприємств, установ та організацій мають не перевищувати 10 робочих днів.

Забронювати до 50% своїх військовозобов’язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки.

Для визнання підприємства критично важливими (що дає право на бронювання співробітників) підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи:

суми єдиного соціального внеску (ЄСВ) тепер враховуються у податковому критерії для визначення підприємства критично важливим (він передбачає сплату підприємством протягом звітного податкового року податків, зборів, платежів на суму понад €1,5 млн);

сума надходжень в іноземній валюті перевищує $32 млн;

має стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

має важливе начення значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади

відсутність заборгованості і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

розмір середньої зарплати застрахованих працівників за останній квартал не менше середньої зарплати у регіоні за 4 квартал 2021 року

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Також підприємства ветеринарної медицини, казенні підприємства пробірного контролю тощо можуть бути визнані критично важливими у разі відповідності двом або більше критеріям.

Крім цього, передбачається застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та у державних органах.