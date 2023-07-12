Уряд удосконалив порядок бронювання військовозобов’язаних: що змінилося

Кабмін вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року, яка регулює питання бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час.
Зокрема, розширено перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані, та встановлено чіткі терміни розгляду державними органами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їх критично важливими, повідомляє Міністерство економіки.
Тепер граничні терміни розгляду звернення підприємств, установ та організацій мають не перевищувати 10 робочих днів.
Забронювати до 50% своїх військовозобов’язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки.
Для визнання підприємства критично важливими (що дає право на бронювання співробітників) підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи:
Також підприємства ветеринарної медицини, казенні підприємства пробірного контролю тощо можуть бути визнані критично важливими у разі відповідності двом або більше критеріям.
Крім цього, передбачається застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та у державних органах.