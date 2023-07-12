Хакери, пов’язані з рф, атакували іноземних дипломатів в Україні — Reuters

Хакери, яких підозрюють у роботі на російську зовнішню розвідку, націлили на десятки дипломатів у посольствах в Україні фальшиву рекламу вживаних автомобілів аби зламати їхні комп’ютери.

Про це пише Reuters з посиланням на звіт фірми з кібербезпеки Palo Alto Networks Unit 42, з яким ознайомилися у редакції.

Цей звіт мають опублікувати у середу, 12 липня.

Аналітики дослідницького підрозділу Palo Alto Networks Unit 42. зазначають, що широкомасштабна шпигунська діяльність була спрямована на дипломатів, які працювали щонайменше у 22 із приблизно 80 іноземних представництв у столиці України Києві.

Російські хакери намагались зламати комп’ютери українських дипломатів за допомогою рекламного оголошення.

«Кампанія почалася з нешкідливого та законного заходу. У середині квітня 2023 року дипломат МЗС Польщі розіслав електронною поштою легітимну рекламну листівку до різних посольств із рекламою продажу вживаного седана BMW 5-серії, розташованого в Києві», — йдеться у повідомленні.

Польський дипломат, який відмовився назвати своє ім’я з міркувань безпеки, підтвердив роль своєї реклами у цифровому вторгненні.

Хакери, відомі як APT29 або «Cozy Bear», перехопили і скопіювали цю листівку, вбудували в неї шкідливе програмне забезпечення, а потім розіслали її десяткам інших іноземних дипломатів, які працюють у Києві, повідомляють дослідники.

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