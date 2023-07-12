«Крав» із Подоляком вино та ночував із Верещук: Арахамія згадав про будні у бункері президента

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пригадав перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді політики жили у президентському бункері.

Про це йдеться у матеріалі «Української правди»

За його словами, бункер мав вигляд як у фільмі «Сталкер». Арахамія розповів, як жили політики на початку повномасштабного вторгнення.

Голова фракції «Слуга народу» розповів, що жив в одній кімнаті з міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук. У них була маленька казарма, близько 11 – 12 кв.м, де стояли два ліжка. За словами Арахамії, тоді до Михайла Подоляка у нього була так звана «класова ненависть» через кращі умови.

«А взагалі, у Подоляка був туалет, а в нас же він на коридорі, там, де всі кабінети. Тобто ми Подоляка дуже… скажімо так, класова ненависть у нас була до нього, тому що він взяв цей кабінет Стефанчука», — пригадав Арахамія.

Згодом Арахамія разом з Подоляком «потоваришували» й пішли разом «грабувати» холодильник. За його словами, політики вирішили трішки «розслабитися», тому пішли до холодильника з вином, який стояв у кабінеті колишнього заступника голови ОП Кирила Тимошенка.

«Я пам’ятаю, це найсмачніше вино було. Ну, коли ти сидиш на нервах і немає нічого такого, і потім ми знайшли це вино. І було свято таке маленьке», — розповів Арахамія.

За словами Арахамії, тоді Офіс Президента мав вигляд ніби хорор-фільму. Тоді все було завалено мішками з піском. Коридори були темними, оскільки були без світла. Аби пересуватися будівлею, доводилося користуватися ліхтариками з телефонів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перші місяці повномасштабного вторгнення провів у бункері часів СРСР. Разом із главою держави глибоко під землею перебували й представники влади.

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