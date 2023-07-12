Норвегія предасть Україні ще 1000 мікродронів Black Hornet для ведення розвідки

Міністерство оборони Норвегії повідомило про надання Україні тисячі мікродронів Black Hornet, якими зручно вести розвідку в умовах міських боїв.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам повідомив, що Україна отримає 1000 комплектів розвідувальних безпілотників, які успішно зарекомендували себе на полі бою.

“Безпілотник норвезької компанії Teledyne FLIR є лідером світового ринку. Він використовується в низці країн-союзників, включаючи США і Велику Британію.