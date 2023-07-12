Австралія передасть України ще 30 бронеавтомобілів Bushmaster

Австралія передасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з австралійським прем’єром.

Зазаначається, що ці машини будуть частиною «нового потужного оборонного пакета», але деталі пакету поки невідомі.

Україна вже отримувала Bushmaster (до 50 одиниць) від Австралії і випробувала її в боях. Як пишуть профільні військові видання, ця машину дуже сподобалася десантникам — настільки, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звертався до голови МЗС Австралії Пенні Вонг передати більше Bushmaster.

Bushmaster — це бронемашина із посиленим захистом масою 15,4 т. Вона може брати на борт до 4 т вантажу і до восьми бійців десанту. Броня машини витримує автоматні кулі та підрив на пристроях до 9,5 кг тротилового еквіваленту. На озброєнні — кулемети або автоматичні гранатомети. Окрім цього, в корпусі бронеавтомобіля є чотири амбразури для стрільби з середини.

Нагадаємо, раніше Україна замовила в Австралії 100 бойових модулів за $80 млн.

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