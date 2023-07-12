Етносвіт із великою українською душею: як у артпросторі Uyava пройшла «Країна Мрій»

На купальські свята локація Uyava перетворилася на «Країну Мрій». Із 7 до 9 липня відвідувачі мали змогу поринути в етносвіт, де українська культура — понад усе.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Читай також: Друга Ріка презентувала пісню та кліп «Чи ти почув»

«Місія Uyava — через музику, поезію, нетворкінг та арт розвивати глядача, показати йому класний український мистецький проєкт різних жанрів. Вона ідеально збіглася із метою, яку ставлять перед собою творці «Країни Мрій». Адже коли, як не зараз, розвивати власну культуру?», — розповідає ідеолог Uyava Tamara Votuma.

Із 7 до 9 липня серед яблунь, груш і вишень Саду Бажань безперервно відбувалися майстер-класи з кераміки, ткацтва, плетіння, вишивки, писанкарства, роботи з металом, шкірою тощо. Крім того — відвідувачі слухали лекції від лідерів думок на теми, що стосуються України та збереження її етнокоду. На маркеті гості мали змогу купити безліч цікавих речей, зроблених українськими майстрами: від одягу та ляльок-мотанок до вінків та елементів декору. А на локації Гончарне Коло Мрій вчили власноруч створювати шедеври із глини.

Музичну магію на «Країні Мрій» творили одразу на двох сценах: великій та додатковій. На останній виступали фолькартисти: Придане, Ясно-Красно, Шум’я Володар, Щука-Риба, Два-Три, Баламути, Вільце та ГуляйГород.

На сцені Обрій Мрій гостей зустрічали музиканти найрізноманітніших жанрів:

надпотужний спільний виступ Олега Скрипки й оркестра народних інструментів НАОНІ поєднав серця всіх гостей «Країни Мрій» та підняв український дух;

чуттєва Христина Соловій причарувала неповторною лірикою;

етнопоп-гурт PATSYKI Z FRANEKA примусив танцювати чи не кожного відвідувача;

Чумацький шлях CH.SH збадьорили потужним фолкальтернативним металом;

MNISHEK вразили поєднанням фольклорних мотивів із сучасною музикою;

легендарні The ВЙО розкачали реггі-ритмами та позитивними вібраціями;

KYIV ORCHESTRA заграли унікальну програму, присвячену золотій епосі розквіту української популярної музики 60 – 70-х років із народними мотивами;

GG Гуляй Город порадували атмосферними DJ-міксами в магічній комбінації зі скрипкою, сопілкою та вокалом;

японці Heavenphetamine показали, як звучить мікс психоделічного року 70-х, пост-панку 80-х та ейсід-хаусу 90-х.

Артпростір Uyava чекає на гостей щодня, аби подарувати їм відчуття затишку й познайомити з освітніми, мистецькими та культурними заходами. Тут, у Саду Бажань на ВДНГ, кожен зможе відпочити від галасу й шаленого темпу столиці в тіні дерев, на лоні природи.

Окім концертів, ярмарків, виставок, кінопоказів та майстер-класів, в Uyava щодня працюють спортивна зона й зона відпочинку, фудкорти та бари. Для безпеки відвідувачів поруч із артпростіром є 2 укриття та станція метро «Виставковий центр».

У липні, серпні й вересні на гостей Uyava чекає ще більше фірмової музики, цікавих мистецьких заходів і благодійних ініціатив. Зокрема найближчим часом в артпросторі пройдуть такі концерти:

14 липня лунатиме музика віз інді-фанкового гурту Blooms Corda , київського art-rock проєкту Sheetel і майстра фанку, диско и хаусу Kiptilov ;

, київського art-rock проєкту і майстра фанку, диско и хаусу ; 15 липня в Uyava виступить легендарний британський продюсер London Elektricity . Підтримають іноземного гостя відомі українські D&B DJ та продюсери TONIKA, VOTUMA, I WANNABE та інші;

. Підтримають іноземного гостя відомі українські D&B DJ та продюсери TONIKA, VOTUMA, I WANNABE та інші; 16 липня відбудеться виступ електро-виконавиці СТРУКТУРИ ЩАСТЯ та яскравого представника української електронної сцени Smailov;

та яскравого представника української електронної сцени 21 липня пройдуть концерти українського музичного проєкту Луна та співачки і фольклористки ЮЮ (Юлія Юріна);

та співачки і фольклористки (Юлія Юріна); 22 липня в Uyava стартує ВСІ НА PIDPAL HIP-HOP DAY із виступами OTOY, BOTAHSHE, Хас та Мюслі UA, турніром з брейк-дансу й кінопоказами стрічок про hip-hop культуру;

із виступами OTOY, BOTAHSHE, Хас та Мюслі UA, турніром з брейк-дансу й кінопоказами стрічок про hip-hop культуру; 23 липня пройде ВСІ НА PIDPAL POP DAY із концертами Alekseev, Parfeniuk, Насті Гонцул і Alexander Teslenko, які захопили українські чарти та серця слухачів;

із концертами Alekseev, Parfeniuk, Насті Гонцул і Alexander Teslenko, які захопили українські чарти та серця слухачів; 28 липня відбудуться виступи музичного мага й автора треків «Зірочки», «Сонечко» та «Річка чарівниця» thekomakoma , містичного електро-дуету Karoon та київського діджея Sasha Zhylyayev ;

, містичного електро-дуету та київського діджея ; 10 вересня всесвітньо відомий продюсер та бітбоксер DUB FX завітає до Uyava з благодійним виступом.

Квитки на події https://cutt.ly/pwrpTAcv