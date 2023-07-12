В МЗС озвучили орієнтовні терміни отримання Україною літаків F-16

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, озвучив орієнтовні терміни появи винищувачів F-16 в Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 будуть літати в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіку», — заявив очільник МЗС.

Тренування на літаках, за його словами, мають розпочатися в серпні або ж на початку веренся. Паралельно відбуватиметься підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків.

Тим часом українська система бойового управління та обробки інформації Delta пройшла випробування НАТО і готова інтегрувати західну техніку, зокрема винищувачі F-16.

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