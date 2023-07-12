Штати розповіли, чого очікують від України для її вступу в НАТО

У США розповіли деякі деталі своїх очікувань від України, щоб допустити її в НАТО.

Про це повідомляє CNN.

Директор Ради нацбезпеки з питань Європи Аманда Слоат розповіла журналістам, що Київ все ще має провести низку реформ для вступу в Альянс.

«Ми визнаємо, що Україна вже досягла значного прогресу в плані реформ. Але, як сказав президент Байден, Україні, як і раніше, слід продовжувати демократичні реформи та реформи сектору безпеки», — сказали вона.

Раніше у НАТО дійшли згоди, що Україна стане членом Альянсу без ПДЧ. Однак, коли це відбудеться, невідомо.

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