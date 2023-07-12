Огляд і спростування пропаганди за 6—12 липня

Chas News продовжує щотижневі огляди і розвінчання російської пропаганди. Редакція проаналізувала медіа-простір за останні дні та обрала найцікавіше.

Чому Chas News робить огляд пропаганди

Китайський мислитель і стратег Сунь-Дзи у своєму трактаті «Мистецтво війни» писав:

«Той, хто знає ворога й себе, ніколи не програє війни;

Хто не знає ворога, але знає себе, інколи виграє, а інколи програє;

Той, хто не знає ні себе, ні ворога, програє кожну баталію».

Редакція Chas News переконана — ворога треба знати в обличчя. І саме огляд ворожої пропаганди може з цим допомогти, адже війна в інформаційному просторі, на жаль, не стихне навіть після того, як стихне свист куль, снарядів та ракет.

Досліджуючи джерела російської пропаганди, ми маємо на меті популяризувати медіаграмотність та інформаційну гігієну в Україні.

Систематизація та аналітика пропаганди допоможе виявити небезпечні і неправдиві наративи та маніпулятивні прийоми, що можуть потрапити в інформаційне поле, запобігти їх некритичному розповсюдженню та за рахунок викриття зменшити їх вплив на інформаційне поле України.

Тема тижня російської пропаганди: Україна та простести у Франції

Фейк. Наприкінці червня у Франції почалися протести спричинені поліцейським свавіллям. Звісно, пропагандисти рф не могли оминути цей привід та ще минулого тижня вигадали фейк, що в Ліоні погромники нібито поранили сімох поліцейських з двох модифікованих великокаліберних гвинтівок Accuracy International. Саме такі Париж минулого року нібито передав українським спецпідрозділам.

Для авторитетності російські ЗМІ вказували джерелом відому французьку газету Le Figaro. Втім нічого подібного видання не писало. Такі «новини» можна зустріти лише у російськомовному сегменті інтернету.

Однак пропагандисти не спинились та продовжили поширювати фейк. Вже невдовзі його стали публікувати у Twitter деякі акаунти з блакитними галочками, про що згадали в ВВС.

3 липня стаття про можливість появи української зброї на протестах з’явилась на французькому сайті AgoraVox. А вже звідти її почали активно поширювати російські пропагандисти, так звані «воєнкори» та інші.

6 липня дезінформацію поширила й представниця російського МЗС Марія Захарова.

Спростування. Для початку слід зазначити, що сайт AgoraVox, на яке посилаються російські пропагандисти, не є ЗМІ. Там є багато блогів, які може опублікувати будь-яка людина. Вказана стаття є передруком колонки П’єра Дюваля із сайту Observateur Continental.

На цьому сайті можна знайти чимало фейків про Україну, на нього люблять посилатись російські пропагандисти у своїх матеріалах.

Ще одним важливим моментом є те, що у статті П’єра Дюваля йдеться лише про ризик появи зброї з України у Франції. Натомість російська пропаганда перекрутила слова та замість фрази «існує ризик, що вона буде використана» написала «очевидно, що цю зброю вже активно використовують». Наприклад, такий вислів можна побачити на каналі «воєнкора» Олександра Коца.

Насправді ж жодне авторитетне французьке ЗМІ або офіційна особа не писали про використання зброї з України на протестах.

Бійці «Азова» і «Кракена» нібито поїдуть придушувати протести у Франції

Фейк. Попри те, що заворушення у Франції завершились ще 7 липня, російські Telegram-канали продовжують поширювати пропаганду про це. Після фейку про «українську зброю на протестах» на кількох ресурсах з’явилась інформація, що НАТО нібито планує відправити у Францію бійців «Азова» та «Кракена» для стабілізації ситуації.

Спростування. Російська пропаганда поширює цей фейк із посиланням нібито на сайт НАТО. Однак він є фейковим. На офіційному порталі Альянсу такої статті немає.

Росіяни приписали французькому виданню Courrier international фейкову обкладинку із Зеленським

Фейк. Продовжуючи поширювати дезінформацію про Україну та Францію, російські Telegram-канали опублікували зображення із обкладинкою, яку нібито випустив французький тижневик Courrier international. На фото сатирично зображений Еммануель Макрон, який реанімує жінку зі словами «Зупиніть заворушення! У моєї дружини проблеми із серцем». Поряд з ним зображений Володимир Зеленський, який начебто каже: «Зупиніть заворушення! Усі гроші підуть на ремонт, а мають на допомогу Україні!».

Спростування. Викрити цей фейк досить легко. Достатньо перевірити сайт та соцмережі видання Courrier international, аби переконатись, що такої обкладинки воно не створювало.

До того ж, на зображенні, яке поширюють пропагандисти, вказано номер випуску 1705. На сайті журналу дуже легко знайти справню обкладинку випуску №1705:

Росіяни звинуватили Україну в атаці на атомну електростанцію

Фейк. Російський Telegram-канал Mash 9 липня опублікував відео, на якому видно значні руйнування, та заявив, що це наслідок падіння української ракети, якою нібито намагались атакувати «Десногорську АЕС» у Смоленській області.

За версією каналу, Україна начебто запустила в бік АЕС дві ракети Storm Shadow, які збила російська ППО.

Інформацію підхопив заступник голови Ради Безпеки рф Дмитро Медвєдєв.

Спростування. Попри заяви пропагандистів, жодних підтверджень того, що на території рф справді впали ракети Storm Shadow, не було. Вже за кілька годин Mash опублікував інформацію, що це могли бути ракети 5В28 комплексу С-200. Доказів, що вони цілились саме в АЕС, немає. До того ж, пропагандисти неправильно вказали назву станції. Вона справді розташована неподалік міста Десногорськ, але називається Смоленська АЕС.

Як розпізнати фейк: пам’ятка Сhas News

Ознакою неправдивої новини можуть бути:

відсутність джерела інформації,

вживання занадто емоційних фраз чи радикальних висловів,

посилання на невідому особу («мій кум/ сват/ брат знає», «інформація 100% перевірена»),

заклики на кшталт: «Максимально треба знати всім» чи «Максимальний репост!»,

політично заангажовані експерти.

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