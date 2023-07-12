Помер Мілан Кундера, який написав роман «Нестерпна легкість буття»

У Парижі 11 липня помер відомий письменник чеського походження Мілан Кундера.

Про це повідомляє Reuters.

Він прожив у столиці Франції майже 50 років та помер у віці 94 років у своїй квартирі після тривалої хвороби.

«Мілан Кундера був письменником, який привабив цілі покоління читачів на всіх континентах та досягнув світової слави», — заявив Петр Фіала, прем’єр-міністр Чехії.

Книги письменника перекладені майже всіма мовами світу й вважаються класикою ХХ-го сторіччя.

Мілан Кундера — біографія та творчість

Письменник народився 1 квітня 1929 року в місті Брно в Чехословаччині у сім’ї музикознавця та піаніста. В університеті вивчав літературу та естетику, а потім вступив до Академії кіно, де відвідував лекції з режисури та написання сценаріїв.

В 1948 році майбутній письменник приєднався до комуністичної партії, звідки його виключили через два роки за «антипартійну діяльність». Кундера також був виключений з університету.

З середини 1950-х років Кундера став знаменитістю у Чехословаччині, захищав авангардну поезію з комуністичної точки зору. У 1956 році його членство в партії відновили, але в 1970-му знову скасували. Через деякий час його книжки зникли з полиць магазинів і бібліотек.

У 1975 році Кундера з дружиною переїхав до Франції, де й жив до кінця життя.

Найвизначнішим твором письменника вважають роман «Невимовна легкість буття», який осмислює події «Празької весни» у Чехословаччині. Основними також є романи «Жарт», «Життя не тут», «Вальс на прощання», «Книга сміху й забуття», «Безсмертя», «Байдужість» тощо.

Відомі цитати Мілана Кундери

Багато цитат письменника та героїв його книг стали відомими. Ось деякі з них.

«У цій країні люди не цінують ранкової пори. Вони раптово прокидаються від дзеленчання будильника, що зриває їхній сон, наче удар обухом, і відразу ж поринають у сумну метушню. І от скажіть мені, що то за день буде, як він розпочався з отакого ґвалтовного акту? Що станеться з людьми, які за допомогою будильника щоранку дістають електричний шок? Вони звикають до щоденного насильства і щодня втрачають уміння здобувати втіху. Повірте мені, людський темперамент формується вранці», — книга «Вальс на прощання».

«Люди здебільшого тікають від своїх страждань у майбутнє. На дорозі часу вони проводять уявну межу, за якою їхнє нинішнє страждання перестає існувати», — книга «Нестерпна легкість буття».

«Він мріяв вийти геть зі свого життя, як виходять із квартири на вулицю», — книга «Нестерпна легкість буття».

«Немає нічого тяжчого, ніж співчуття. Навіть власний біль не такий тяжкий. Як біль співчуття до когось, біль за когось, біль, багато разів помножений фантазією, продовжений сотнею відлуння», — книга «Нестерпна легкість буття».

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