Свіжий огляд російської пропаганди: про зброю «з України» на протестах у Франції і карикатури на Зеленського

Редакція Сhas News опублікувала черговий тижневий огляд російської пропаганди та її спростування.

6—12 липня у ворожому медіа-просторі ширилось таке:

❌ Погромники у Франції поранили поліцейських з гвинтівок, які Париж передав українським спецпідрозділам.

❌ Бійці «Азова» і «Кракена» поїдуть придушувати протести у Франції.

❌ Французький тижневик Courrier international випустив образливу карикатуру із Зеленським.

❌ Україна запустила в бік російської АЕС дві ракети Storm Shadow.

Детальне спростування цих фейків та маніпуляцій читайте в матеріалі Сhas News Огляд і спростування пропаганди за 6—12 липня.

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