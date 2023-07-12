СБУ затримала зрадника, який допомагав окупантам захопити Сєвєродонецьк (фото)

На Закарпатті затримали агента рф, який допомагав окупантам захопити Сєвєродонецьк, а потім втік на захід.

Про це повідомили в СБУ.

Зрадник передавав агресору інформацію про укріпрайони, вогневі позиції та блокпости українських захисників під час боїв за Сєвєродонецьк у 2022 році. Також він намагався виявити і передати точні координати бойових позицій артилерії ЗСУ.

Сам фігурант під час активних бойових дій на території міста переїхав до Дніпра. Він сподівався повернутися на Луганщину, де йому обіцяли «працевлаштування» до «МДБ ЛНР». Однак російський куратор зрадника не виходив з ним на зв’язок, і той виїхав до Закарпаття. Там чоловік сподівався переховуватись, аби уникнути правосуддя.

Однак чоловіка затримала СБУ. Зрадником виявився колишній мешканець Луганська, ексстудент одного із вищих навчальних закладів МВС України. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч.1 ст. 111 (державна зрада).

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