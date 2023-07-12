Шестеро людей постраждали від обстрілів Запоріжжя росіянами — ЗМІ

Росіяни обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого постраждали шість людей.

Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на першого заступника міського голови Запоріжжя Олександра Власюка.

Армія рф атакувала місто невідомим об’єктом. Від вибуху постраждали шестеро людей. Трьох із них госпіталізували, у тому числі, дитину.

Нагадаємо, вночі 12 липня російські війська випустили по Україні 15 дронів-камікадзе, сили ППО збили 11 «шахедів».

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