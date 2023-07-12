Україна отримає ще дві системи ППО NASAMS від Норвегії

Норвегія передає Україні два зенітні ракетні комплекси NASAMS. Про це повідомили в Міноборони країни.

У пакет допомоги ввійдуть два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки і запасні частини. Раніше Норвегія у співпраці зі США вже передала Україні два комплекси NASAMS

«Протиповітряна оборона є першочерговою потребою з українського боку. Україна потребує захисту від російської авіації та ракетних ударів. Хороші експлуатаційні результати NASAMS означають, що ППО загалом і NASAMS зокрема дуже затребувані з української сторони», — заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, озвучив орієнтовні терміни появи винищувачів F-16 в Україні.

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