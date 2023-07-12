У Рівненській області загинули військові. Здетонував вибуховий пристрій

У Рівненській області через детонацію вибухового пристрою загинули двоє українських військових.

Про це повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на управління ДБР у Хмельницькому.

Ще четверо військових отримали поранення різного ступеня і були госпіталізовані. Тривають слідчі дії.

В ДБР зазначили, що попередня кваліфікація правопорушення — порушення правил поведінки зі зброєю, що призвело до загибелі кількох людей.

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