Виплата 6600 грн від ООН: як отримати фінансову допомогу

Станом на липень 2023 року Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) залишається однією з небагатьох міжнародних гуманітарних організацій, яка продовжує виплачувати грошову допомогу постраждалим від війни українцям.

Chas News розповідає, хто може розраховувати на виплати від УВКБ ООН і що для цього треба зробити.

Фінансова допомога від УВКБ ООН: скільки можна отримати

Грошова допомога від УВКБ ООН становить 2220 грн на кожного члена родини на місяць та покриває тримісячний період. Тобто одна людина може отримати 6600 грн, а родина, наприклад, з трьох осіб — 19 980 грн.

Хто може оформити допомогу від УВКБ ООН

Для отримання грошової допомоги від ООН особа має відповідати одразу чотирьом критеріям.

Важливо: інформація вказана станом на липень 2023 року, актуальні критерії участі у програмі можна подивитися на сайті благодійного фонду «Право на захист» — офіційного партнера УВКБ ООН в Україні.

Критерії для участі у програмі УВКБ ООН

1. Особа не отримувала раніше допомогу від міжнародних організацій;

2. Родина має дохід, менший за 5400 грн на особу

3. Особа належить до однієї з цих категорій:

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перемістилися після 24 лютого 2022 року;

особи, які не переміщувалися після 24 лютого 2022 року,, але постраждали від воєнних дій у таких областях: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська.

після 24 лютого 2022 року,, але постраждали від воєнних дій у таких областях: люди, які повернулися до місця постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через воєнні дії після 24 лютого 2022 року.

4. Особа відповідає одному або декільком із наведених нижче критеріїв вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше).

родина, яку очолює одна самотня/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років.Родини з однією або декількома особами з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб.

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Також подати заявку на грошову допомогу від УВКБ ООН можуть переселенці та постраждалі внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Як зареєструватися на фінансову допомогу від УВКБ ООН

Реєстрацію на грошову допомогу від УВКБ ООН проводять виключно співробітники благодійного фонду «Право на захист». Для реєстрації у програмі необхідно особисто відвідати один з офісів організації. Також в областях діють мобільні групи фонду. Розклад їх роботи можна подивитися у регіональних Telegram-каналах організації.

Якщо у родині є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту збору даних, допускається реєстрація за оригіналами документів (за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я).

Для реєстрації у програмі УВКБ ООН необхідно надати наступну інформацію:

ПІБ згідно з документом, що посвідчує особу;

місце та дата народження, номер телефону (на який надійде SMS-повідомлення про надходження коштів);

податковий номер (необхідний для виплати допомоги);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки (необхідний для виплати допомоги). Картки «єПідтримка» не підходять.

будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо)

Де можна подати заявку на грошову допомогу від ООН (пункти збору даних фонду «Право на захист»)

Сумська область

м. Суми, вул. Новомістенська, 1. Графік: пн—пт 9:00—18:00.

Запис в чергу відбувається онлайн за допомогою гугл-форми, яка опублікована у Telegram-каналі https://t.me/unhcr_help_sumy. Також в одласті працюють мобільні виїзні групи.

Чернігівська область

м. Чернігів, вул. Вячеслава Чорновола, 10. Графік: пн—пт 9:00—18:00.

Онлайн-запис в чергу проводиться через Telegram-канал: https://t.me/unhcr_help_che. Там також можна подивитися графік роботи мобільних груп

Львівська область

м. Львів, вул. Городоцька, 81. Графік: пн—пт 9:00—17:00.

Тут можуть подати заявки ВПО, які проживають у західних регіонах. Також можливі виїзди мобільних груп до сусідніх міст. Актуальна інформація публікується у Telegram-каналі: https://t.me/Registration_help.

Черкаська область

м. Черкаси, вул. Гоголя 290. Графік: пн—ср 9:00—15:00.

м. Умань, вул, Залізняка, 2а. Графік: пн—ср 9:00—15:00.

Телефон пунктів в Черкасах та Умані: +380 93 191 01 20 (пн—пт 9:00—18:00).

Актуальну інформацію та розклад роботи мобільних груп по області можна відстежувати у Telegram-каналі: https://t.me/unhcr_help_cherkasy.

Кіровоградська область

м. Кропивницький, вул. Пашутинська, 31-а, офісне приміщення (біля ЦНАПу). Графік: пн—пт 9:00—17:00.

Запис в чергу відбувається в порядку «живої» черги або за телефоном +380 50 711 63 50.

Актуальну інформацію та розклад роботи мобільних груп по області можна відстежувати у Telegram-каналі: https://t.me/kropyvnytslyirefugee.

Полтавська область

м. Полтава, вул. Козака, 14. Графік: пн, вт, пт 9:00—17:00.

Реєстрація за попереднім записом. Запис в чергу відбувається в пункті за вказаною адресою.

м. Кременчук, вул. Івана Мазепи, 58. Графік: пн, вт, пт 9:00—17:00.

Реєстрація за попереднім записом. Запис в чергу відбувається в пункті за вказаною адресою.

Актуальну інформацію та розклад роботи мобільних груп по області можна відстежувати у Telegram-каналі: https://t.me/unhcr_help_poltava.

Дніпропетровська область

м. Дніпро, вул. Старокозацька, 38, поряд з «Укрексімбанк» (вхід з двору). Графік: пн—пт 9:00—17:00.

Запис в чергу відбувається в порядку живої черги

м. Кривий Ріг, вул. Бизова 5. Графік: пн—пт 9:00—17:00.

Запис в чергу відбувається на локації або за номером телефону: +38 068 473-96-19.

Відстежувати актуальну інформацію про розклад роботи мобільних груп по області можна у Telegram-каналі: https://t.me/unhcr_help_dnipro.

Запорізька область

м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 72 приміщення №154 (вхід з площі Маяковського, поміж банками). Графік: пн—пт 9:00—17:00.

Діє жива черга. Також можна записатись у чергу в офісі, за телефоном +380 63 387 93 16 або через гугл-форму у Telegram-каналі: https://t.me/unhcr_help_zaporizhzhia. Там також можна подивитися розклад роботи мобільних груп.

Харківська область

м. Харків, вул. Гімназійна набережна 26, приміщення Центрального ЦНАПу. Графік: пн—пт 8:00—16:00.

м. Харків, Проспект Героїв Харкова 131-Б. Графік: пн—пт 9:00—18:00, нд 10:00—17:00.

Запис в чергу за телефоном +38 093 756-16-44.

Інформацію про запис в чергу та графік руху мобільних груп можна відстежувати у Telegram-каналі: https://t.me/unhcr_help_kharkiv.

Одеська область

м. Одеса, Сабанський провулок, 3 (вхід з провулка). Графік: пн—пт 10:00—18:00.

Запис у чергу відбувається онлайн за допомогою гугл-форми, яка опублікована у Telegram-каналі: https://t.me/unhcr_help_odesa.

м. Ізмаїл, пр-т Миру, 9 (корпус Ізмаїльського державного університету, каб. 108). Графік: пн, пт 09:00 – 17:00

Запис у чергу відбувається на локації або онлайн за допомогою гугл-форми, яка опублікована у Telegram-каналі: https://t.me/unhcr_help_Izmail.

Розклад роботи мобільних груп у Одеській області можна відстежувати у Telegram-каналі: https://t.me/unhcr_help_odesa.

Миколаївська область

м. Миколаїв, вул. Садова, 25А, офіс 108 БЦ «Столичний». Графік: пн—пт 9:00—18:00.

Інформація про формат прийому заявок та графіки мобільних груп публікуються у Telegram-каналі: https://t.me/unhcr_help_mykolaiv

Вінницька область

Адреси пунктів збору даних у м. Вінниця:

вул. Космонавтів 30, приміщення ЦНАПу

вул. Замостянська 7, приміщення ЦНАПу

Графік: пн—пт 9:00—16:00.

Запис у чергу відбувається в форматі «живої» черги .

Розклад роботи мобільних груп у Вінницькій області можна відстежувати у Telegram-каналі: https://t.me/unhcr_help_vinnitsia.

Житомирська область

м. Житомир, м-н Польовий 8, 2-й поверх («Прозорий офіс»). Графік: пн—пт 9:00—16:00.

Запис у чергу відбувається в форматі живої черги .

Telegram-канал: https://t.me/unhcr_help_zhytomyr.

Хмельницька область

м. Хмельницький, вул. Грушевського, 51, офіс 30. Графік: пн—пт 9:00—16:00.

Telegram-канал: https://t.me/UNHCR_Khm.

м. Кам’янець-Подільський, Вул. Соборна, 5, департамент ЖКГ. Графік: пн—чт 9:00—17:00, пт 9:00—16:00.

Telegram-канал: https://t.me/UNHCR_Kam_Pod.

Розклад роботи мобільних груп у Хмельницькій області можна відстежувати у Telegram-каналі: https://t.me/UNHCR_Khm

Херсонська область

Реєстрація здійснюється лише мобільними групами. Візити оголошуються органами місцевого самоврядування, також, графік можна відстежувати у Telegram-каналі: https://t.me/help_unhcr_kherson.

Спосіб виплати грошової допомоги від УВКБ ООН

Уся сума одразу за 3 місяці буде перерахована голові домогосподарства, визначеного при реєстрації на допомогу. Виплата може здійснюватися одним з наступних шляхів:

1. Шляхом переказу на банківський рахунок через фінансову установу Rapyd. Гроші надійдуть на банківську картку вказану під час реєстрації. Головне, щоби вона була гривнева, належала члену родини і не мала обмежень щодо певних видів переказів.

У такому разі надійде SMS-повідомлення наступного змісту про зарахування коштів: «Вам надійшов переказ від УВКБ ООН у розмірі ХХХХ грн. Більше інформації за посиланням https://bit.ly/3vdWVAX або гарячою лінією 0 800 307 711».

2. Через Western Union для тих сімей, які не мають банківського рахунку. У такому разі надійде SMS–повідомлення з кодом банківського переказу (MTCN–код), який разом з документом, що посвідчує особу (паспорт, ID картка, інший державний документ), треба мати з собою для отримання грошової допомоги будь-якому відділенні Western Union (адреси) чи у касах банків-партнерів (перелік тут).