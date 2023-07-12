З нетерпінням очікую дня, коли Україна вступить в НАТО — Байден

Президент США Джо Байден заявив, що з нетерпінням очікує дня, коли Україна стане членом НАТО.

Про це він сказав на саміті у Вільнюсі, повідомляє CNN.

«Ви проробили величезну роботу, вам ще багато чого треба зробити. І ми переконаємось, що ви отримаєте все, що вам потрібно. І я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми проведемо зустріч, щоб відсвяткувати ваше офіційне членство в НАТО», — заявив Байден.

Раніше у США розповіли деякі деталі своїх очікувань від України, щоб допустити її в Альянс.

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