Людмилу Марченко виключили з партії «Слуга народу» після оголошення підозри — ЗМІ

Народну депутатку Людмилу Марченко виключили з партії «Слуга народу» після того, як їй вручили підозру НАБУ та САП.

Про це в коментарі hromadske заявила Анастасія Клімчук, помічниця голови партії Олени Шуляк.

Тернопільська обласна організація «Слуги народу» також достроково припинила повноваження Марченко. Давид Арахамія заявив, що жінку виключать і з фракції у Верховній Раді на найближчому засіданні.

Нагадаємо, днем раніше депутатці та її помічниці повідомили про підозру у зловживанні впливом. Слідство виявило, що жінки пообіцяли надати дозвіл для виїзду за кордон військовозобов’язаному за гроші.

Тим часом Служба безпеки ліквідувала ще чотири канали нелегального виїзду військовозобов’язаних за кордон.

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