Франція дає Україні інженерне обладнання для розмінування – Зеленський

Франція надасть Україні додаткове інженерне обладнання для розмінування. Повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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«Зустріч із паном Президентом Франції Еммануелем Макроном. Головне – оборона. Поінформував про ситуацію на полі бою зараз. Обговорили подальшу оборонну підтримку. Ще раз вдячний за кожну одиницю зброї, а особливо — за далекобійну зброю. Буде й додаткове інженерне обладнання для розмінування», – написав Зеленський у телеграмі.