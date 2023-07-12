13 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 13 липня

Сьогодні у світі відзначають День музики в перукарнях. Його започаткували у 2005 році. Вважається, що саме в цей день у 1945 році в перукарнях США з’явився музичний супровід. Тоді жінка на ім’я Една Мей Андерсон навіть організувала гурт та цілий рух заради розвитку музики в перукарнях.

Сербія відзначає День міжнародного визнання.

Чорногорія — День державності.

У Пакистані сьогодні — День мучеників Кашміру.

Яке релігійне свято 13 липня

Сьогодні православні віряни вшановують вшановують Собор святих апостолів.

Свято присвячене апостолам Петру, Андрію, Якову, Іоанну Богослову, Філіпу, Варфоломію, Хомі, Левію Матвію, Якову Алфею, Іуді Фаддею і Симону Кананіту, а також апостолу Матвію, обраному замість Іуди Іскаріота.

День ангела 13 липня

Сьогодні іменини відзначають Андрій, Варфоломій, Генріх, Ернст, Іван, Маргарита, Матвій, Петро, Пилип, Сафон, Хома, Яків.

Які історичні події відбулись 13 липня

1772 — британський мореплавець Джеймс Кук почав перше в історії навколосвітнє плавання із заходу на схід.

1837 — королева Великої Британії Вікторія переїхала до Букінгемського палацу, який став основною резиденцією британських монархів.

1870 — князь Отто фон Бісмарк, розіслав з Емса по дворах Європи принизливу для Французької імперії телеграму — так звану «Емську депешу». Як наслідок через шість днів Французька імперія оголосила Королівству Пруссія війну, в якій в січні 1871 року зазнала поразки.

1908 — у Лондоні відкрилися IV Олімпійські ігри, в яких вперше взяли участь жінки.

1923 — британський парламент ухвалив закон, що забороняв продаж алкоголю особам, молодшим 18 років.

1949 — Папа Римський Пій XII оголосив, що будь-якого католика, який вступив до лав комуністів або підтримує їх іншим чином, відлучать від церкви.

1973 — вийшов перший альбом гурту Queen.

1985 — український стрибун з жердиною Сергій Бубка на змаганнях в Парижі вперше подолав висоту 6 метрів.

Хто народився 13 липня

1527 — Джон Ді, англійський математик і географ, королівський астролог.

1608 — Фердинанд III Габсбург, імператор Священної Римської імперії (1637—1657).

1773 — Вільгельм Ваккенродер, німецький письменник.

1808 — Патріс де Мак-Магон, маршал, герцог, президент Франції (1873—1879).

1813 — Феофіл ван Гансен, австрійський архітектор.

1826 — Станіслао Канніццаро, італійський учений, засновник сучасної хімії.

1841 — Отто Вагнер, австрійський архітектор, майстер стилю модерн, основоположник сучасної європейської архітектури.

1918 — Альберто Аскарі, італійський автогонщик, чемпіон світу у «Формулі-1» (1952, 1953).

1919 — Хао Боцунь, китайський, тайванський генерал і політик, голова уряду Тайваня.

1923 — Михайло Пуговкін, радянський кіноактор.

1925 — Раїса Сергієнко, українська співачка.

1938 — Мирослав Скорик, український композитор.

1940 — Патрік Стюарт, британський актор.

1941 — Жак Перрен, французький актор, кінорежисер.

1942 — Гаррісон Форд, американський кіноактор.

1944 — Ерне Рубік, угорський винахідник, творець кубика Рубика.

1967 — Бенні Бенассі, італійський діджей.

1974 — Ярно Труллі, італійський автогонщик, пілот Формули-1.

1976 — Олег Сенцов, український кінорежисер, сценарист, письменник.

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