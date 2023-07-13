Вночі росія втретє поспіль атакувала Київ «шахедами»: що відомо (фото)

У ніч на 13 липня російські окупанти третій день поспіль атакували Київ дронами-камікадзе типу «Shahed». Сили ППО збили у повітряному просторі столиці близько 10 ударних безпілотників.

КМВА повідомляє, що уламки «шахедів» впали у п’ятьох районах міста. Водночас, за даними МВС та ДСНС, такі випадки зафіксували у чотирьох районах.

У Шевченківському районі рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового житлового будинку. Там двоє людей отруїлися продуктами горіння, проте від госпіталізації вони відмовилися. Також було врятовано та виведено на безпечну відстань одну особу.

У Дарницькому районі у 25-поверховому житловому будинку на рівні верхнього поверху сталося пошкодження фасаду будівлі без послідуючого горіння.19-річна дівчина та 23-річний хлопець отримали осколкові поранення, їх госпіталізували.

Ще за однією адресою сталося загоряння в одноповерховій недіючій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Пожежу оперативно ліквідували.

Крім того, ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.

Мер Києва Віталій Кличко уночі заявив, що у Подільському районі, під час гасіння пожежі у квартирі виявили тіло загиблого. Проте у пізніших зведеннях КМВА, ДСНС та МВС про загиблих внаслідок нічної атаки не повідомлялося.

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