За ніч сили ППО збили два «Калібри» та 20 «шахедів»

У ніч на 13 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе «Shahed-136/131», крилатими та балістичною ракетою.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Так, 20 «шахедів» ворог запустив з Курська та Приморсько-Ахтирська. Двома «Калібрами» росіяни вдарили з Чорного моря. Усі ці дрони та ракети сили ППО збили.

Також росіяни запустили одну балістичну ракети з ОТРК «Іскандер-М» з Джанкою в окупованому Криму. Наслідки цієї атаки уточнюються.

Нагадаємо, у Києві сили ППО збили біля 10 дронів. Внаслідок падіння уламків пошкоджені три будинки. Двоє осіб отримали осколкові поранення і ще двоє отруїлися продуктами горіння, проте від госпіталізації вони відмовилися.

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