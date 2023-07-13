Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 13 липня

За минулу добу українські військові знищили 510 окупантів та 23 артилерійські системи. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 13 липня орієнтовно склали:

особовий склад — близько 236040 (+510) осіб ліквідовано,

танки — 4092 (+2),

бойові броньовані машини — 7999 (+9),

артилерійські системи — 4425 (+23),

РСЗВ — 678 (+4),

засоби ППО — 421 (+6),

літаки — 315 (+0),

гелікоптери — 310 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3752 (+26),

крилаті ракети — 1271 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни — 6995 (+17),

спеціальна техніка — 652 (+5).

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