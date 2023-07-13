«Начальники підло вдарили з тилу»: російський генерал поскаржився на Герасимова та Шойгу

Міністр оборони рф Сергій Шойгу та начальник Генштабу ЗС рф Валерій Герасимов відсторонили командувача 58-ю армією Південного округу ЗС рф генерал-майора Івана Попова. У відповідь той записав аудіоповідомлення з критикою вищого військового керівництва рф.

Звернення Попова опублікував член комітету Держдуми з оборони Андрій Гурульов, пише The Insider.

Ворожий генерал заявив, що «відверто, дуже жорстко» розповів начальству про серйозні проблеми на фронті — «відсутність контрбатарейної боротьби, відсутність станцій артилерійської розвідки та масову загибель та каліцтва наших з вами братів від артилерії супротивника».

За його словами, після цього «старші начальники» відчули небезпеку і за один день підготували наках міністра оборони, яким відсторонили генерала від командування.

«Нас вдарив з тилу наш старший начальник, зрадливо і підло обезголовивши армію у найважчий напружений момент», — сказав Попов на записі.

Перед цим російські Telegram-канали, пов’язані з «вагнерівцями» повідомили, що Попова відсторонили після наради у начальника Генштабу зс рф Валерія Герасимова. Тоді командувач 58-ї армії нібито заявив про необхідність ротації його підрозділів через великі втрати та про готовність донести цю інформацію особисто до путіна. У відповідь Герасимов його звинуватив у «панікерстві, дезінформації і шантажі» та відсторонив від посади.

Відзначимо, що 58-а армія рф воює на території Запорізької області. 11 липня стало відомо, що внаслідок удару по її командному пункту у Бердянську загинув заступник командувача Південного військового округа ЗС рф Олег Цоков.

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