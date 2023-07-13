Макрону поштою надіслали листа з людським пальцем — ЗМІ

Кореспондентська служба Єлисейського палацу, резиденції президента Еммануеля Макрона отримала 9—10 липня лист з відрубаним людським пальцем.

Про це пише газета Current Values із посиланням на джерела.

Зазнача.ться, що лист із пальцем спочатку лежав у холодильнику, куди поліцейські служби безпеки ставлять свою їжу. Записки у конверті не було.

Людину, якій належить ампутований палець, встановили.

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