Генсек ООН запропонував путіну продовжити «зернову угоду» в обмін на поступки банку з рф — ЗМІ

Генсек ООН Антоніу Гутерреш запропонував президенту РФ Путіну продовжити «зернову угоду» в обмін на підключення «доньки» Россільгоспбанку до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Євросоюз відключив банк від SWIFT у червні 2022 року і його повторне підключення було головною вимогою рф для продовження експорту зерна з українських портів. Однак ЄС відмовився розглядати таку можливість.

Натомість у Брюсселі розглядають пропозицію, що підключення до міжнародної платіжної системи дочірньої компанії Россільгоспбанку, що дозволить йому здійснювати операції з зерном і добривами.

За даними Reuters, 11 липня Гутерреш запропонував Путіну, щоби росія дозволила продовжити зернову угоду на кілька місяців, давши ЄС час для підключення «доньки» банку до SWIFT.

Також у листі генсек ООН запропонував шляхи подальшого сприяння експорту російського продовольства та добрив і забезпечення безперервних поставок українського зерна.

«Мета полягає в тому, щоб усунути перешкоди, що впливають на фінансові операції через Россільгоспбанк, що є основною проблемою, висловленою рф, і одночасно забезпечити безперервний потік українського зерна через Чорне море», — заявив журналістам речник ООН Стефан Дюжаррік.

Він не надав жодних подробиць щодо цієї пропозиції, але зазначив, що Гутерреш співпрацює з усіма відповідними сторонами з цього питання і готовий продовжити обговорення своєї пропозиції з росією.

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