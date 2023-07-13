Чат-бот Google Bard запрацював в Україні: які його переваги

В Україні став доступний чат-бот зі штучним інтелектом від Google — Bard. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій Михайло Федоров.

«Відсьогодні українці можуть скористатися всіма можливостями розмовного бота українською мовою та оптимізувати свій час», — зазначив він.

Федоров розповів, що Вard може відповісти на будь-яке запитання. Також оновлення чат-боту передбачають можливість впорядковувати розмови й запити, голосове відтворення відповідей, а також експорт коду Python не тільки в Google Colab, а й у Replit

Коли з’явився Bard від Google та його головні переваги

Google Bard — розмовний чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений Google у відповідь на зростання популярності ChatGPT. Спочатку базувався на сімействі великих мовних моделей LaMDA, а пізніше на PaLM.

Тестовий запуск Bard відбувся у лютому 2023 році, тоді до нього отримали доступ близько 10 тисяч «довірених тестувальників». Однак серед перших відгуків було багато негативних. Як писало агентство Bloomberg співробітники Google скаржилися, що чат-бот часто дає неправдиві чи безгузді відповіді, а інколи і відверто небезпечні.

Після цього Bard отримав кілька оновлень і 21 березня став відкритим для усіх охочих. Відтепер ним можуть скористуватися і українці

Ось кілька переваг Bard порівняно з ChatGPT:

У Google Bard існує можливість голосового відтворення відповідей. Запитання також можна озвучувати, а не лише вводити у текстовому форматі;

Bard пропонує одразу кілька варіантів згенерованих відповідей, а також містить можливість переглянуті схожі запити у пошуковій системі Google;

Bard дозволяє експортувати згенерований ним вміст у Gmail і Google Docs. В ChatGPT, можна лише копіювати вміст;

Bard від Google підтримує понад 20 мов програмування, і він може пояснювати програми, просто використовуючи посилання на нього.

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