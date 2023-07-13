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Тетяна Плачкова від забороненої ОПЗЖ вирішила скласти депутатський мандат

13.07.2023

Депутат Верховної Ради від нині забороненої ОПЗЖ Тетяна Плачкова написала заяву про складання депутатського мандату.

Відповідний проєкт постанови з’явився на сайті парламенту.

У документі зазначається, що Плачкова сама вирішила скласти депутатські повноваження.

Депутат Ярослав Железняк відзначив, що після складання Плачковою мандату у Верховній Раді залишиться 404 депутати — рекордна низька кількість за всю історію. Конституційний склад парламенту складає 450 народних обранців.

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