Росія готується таємно передати Угорщині нову групу українських полонених — ЗМІ

Угорщина планує забрати нову групу українських військовополонених за «посередництвом» РПЦ. Як і минулого разу, це відбувається без участі та погодження України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела в українських спецслужбах.

За даними видання, 8-11 серпня росію може відвідати урядова делегація з Угорщини, яка начебто і планує обговорити передачу полонених.

Від РПЦ у ролі «переговорника» виступає митрополит Волоколамський Антоній, голова відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату.

Свірозмовники видання кажуть, що угорська сторона не має списку військовослужбовців, яких хоче забрати з російського полону, проте вимагає, щоби вони знали угорську мови та мали угорську етнічну приналежність.

До приїзду угорської делегації в рф планують сформувати групу з 10-15 українських військових.

В українській розвідці наголосили, що ці переговори проходять без участі та погодження з Україною і без жодних правових підстав, що є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, 8 червня РПЦ заявила про передачу з росії до Угорщини 11 військовополонених закарпатських угорців. При цьому в уряді Угорщини переконують, що переговори щодо передачі полонених вели релігійні організації без участі представників офіційного Будапешту.

Наразі українським дипломатам вдалося повернути додому лише п’ять з одинадцяти полонених.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.