«Росія це проковтне»: Кулеба запевнив, що Україна отримає F-16 за графіком

Україна отримає західні винищувачі F-16 за графіком і погрози росії не вплинуть на цей процес. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у Twitter.

«Єдина загроза росії — український солдат. Ось кого путін і компанія повинні боятися найбільше. Україна отримає F-16 за графіком. Росія це проковтне, незважаючи на балаканину Лаврова», — написав міністр.

Так він прокоментував заяву голови МЗС рф Сергія Лаврова. Напередодні в інтрев’ю росЗМІ він сказав, що США та їх партнери по НАТО «створюють ризики прямого військового зіткнення з росією». Прикладом такої політики російський міністр назвав передачу Україні винищувачів F-16.

За його словами, ці літаки можуть нести ядерну зброю і тому в рф їх поставки Україні розглядатимуть «як загрозу з боку Заходу у ядерній сфері».

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