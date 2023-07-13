Канада виділить 410 млн доларів на підтримку України

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на саміті НАТО у Вільнюсі оголосив про нове фінансування та проєкти на суму 541 млн канадських доларів ($410 млн) для підтримки України та зміцнення трансатлантичної безпеки.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Європейська правда.

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“Прем’єр-міністр оголосив про виділення 541 млн канадських доларів нового фінансування та проєктів на підтримку України та зміцнення трансатлантичної безпеки. Нове фінансування для України ґрунтується на понад 8 млрд різнобічної допомоги, яку Канада виділила з початку 2022 року”, – йдеться у повідомленні прем’єр-міністра Канади.

За словами Трюдо, Канада має намір відповісти на прямий запит України, надавши їй додаткові безпілотники з каменями.

Канада також забезпечуватиме тренування та розбудову потенціалу українських військових в рамках операції “UNIFIER” в Канаді. Цього літа Королівський військовий коледж Сен-Жан прийматиме офіцерів-курсантів з України на інтенсивну тритижневу навчальну програму, розроблену у партнерстві з НАТО в рамках Програми вдосконалення військової освіти (DEEP).

Трюдо такоє оголосив про виділення додаткових 48,8 млн канадських доларів ($37 млн) до Комплексного пакету допомоги для України.

Цей внесок підтримає надання НАТО нелетальної практичної допомоги Україні через передачу матеріальних засобів, в тому числі палива, мостового обладнання, пайків і засобів першої допомоги.

Канада входить до групи 11 країн-партнерів, які підписали меморандум, що визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі Трюдо пообіцяв, що Канада більш ніж вдвічі збільшить свої військові сили в Латвії.