У червні донори пожертвували на United24 понад 200 млн грн – Зеленський

У червні пожертвування на рахунок фандрейзингової платформи United24 сягнули понад 200 млн грн. Повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram 13 липня.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє інтернет-видання “ГОРДОН”.

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“У червні бізнеси та донори з усього світу пожертвували через фандрейзингову платформу United24 понад 200 млн грн, щоб допомогти рятувальникам на Херсонщині. До платформи приєдналися нові амбасадори, на фронт передали понад 500 безпілотників, відбудовано інфраструктурні об’єкти, закрито важливі збори”, – заявив президент.

Він подякував усім, хто підтримує Україну.