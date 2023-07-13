Джонні Депп втрапив у скандал на тлі чуток про його візит до росії (відео)

У Москві під час передпоказу фільму «Фаворитка» показали звернення Джонні Деппа, в якому він подякував за перегляд та пообіцяв «побачитися». Це одразу викликало спалах обурення в соцмережах.

«Наш фільм «Жанна Дюбаррі», я ним дуже пишаюся і сподіваюся, що ви отримаєте задоволення. Бережіть себе, побачимося», — сказав Депп у відео, яким поділилась баскетболістка Катерина Кейру.

https://t.me/voynareal/65797

Чи справді це відео було записане спеціально для росіян, невідомо. Адже у записі про це не згадують, а такі звернення до глядачів у всьому світі є звичайною практикою.

Чутки про відвідини росії Джонні Деппом

Звернення актора викликало обурення в соцмережах на тлі повідомлень в російських ЗМІ, що він нібито готовий приїхати в рф. Росіяни стверджують, що за це Депп попросив $370 тис.

Ці чутки з’явились із повідомлення російської групи «ЯМОРЕ». Вона розповідає, що вела переговори з командою Деппа з 2018 року, і ось тепер він готовий відвідати рф.

Спочатку актору нібито пропонували більший гонорар, однак його команда запропонувала зменшити суму в обмін на екскурсію містами росії. У пресслужбі актора ці заяви не коментували.

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