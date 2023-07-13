Atlas online. Донатний вихідний: ексклюзивна трансляція концерту на MEGOGO LIVE

У суботу, 15 липня, музичний канал MEGOGO LIVE безкоштовно транслюватиме концерт українських артистів від фестивалю Atlas, який відбуватиметься в центрі столиці на терасі ТРЦ Gulliver. Пряма трансляція розпочнеться о 20:30 за київським часом.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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У лайнапі — TEMBER BLANCH, Lida Lee та багато інших.

Також, виступатимуть резиденти “Підпільного стендапу”, серед яких: Василь Байдак, Святослав Загайкевич, Дмитро Білоус.

Перегляд концерту на MEGOGO LIVE безкоштовний для всіх користувачів, в тому числі незареєстрованих. Усі охочі можуть приєднатись із будь-якого пристрою, що підтримує медіасервіс: Smart TV, комп’ютери, смартфони та інші девайси, підключені до інтернету. Після завершення прямої трансляції – перегляд буде доступним у записі.

За умовами організаторів концерту, за благодійним одноденним квитком з відкритою датою на фестиваль Atlas після перемоги можна буде потрапити на ексклюзивний офлайн-івент на терасі ТРЦ Gulliver. 100% від продажу квитків + сервісний збір буде передано на благодійність.

Окрім того, з 15:00 на Спортивній площі працюватимуть: бар, фуд-корти з лаундж-зоною та сцена, на якій виступатимуть українські артисти. Також, з 19:00 до 20:30 на великому екрані буде транслюватися фільм “Найкращі вихідні”, вхід на фан-зону вільний.

Переглянути трансляцію події на MEGOGO LIVE можна за посиланням.

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Нагадаємо, що медіасервіс MEGOGO активно підтримує українську музичну культуру та транслює події Atlas з 2019 року. Також сервіс є його офіційним медіапартнером.