Рада в першому читанні підтримала легалізацію медичного канабісу

Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт #7457 про легалізацію медичного канабісу.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Рішення підтримали 268 депутатів. Тепер його мають ухвалити в другому читанні.

Нагадаємо, 28 червня президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту із закликом підтримати легалізацію медичного канабісу. Проєкт закону передбачає розширення доступу пацієнтів з онкозахворюваннями та посттравматичними стресовими розладами до необхідних методів лікування та лікарських засобів.

У липні 2021 року Верховна Рада вже намагалася легалізувати медичний канабіс, але тоді відповідний законопроєкт не набрав необхідної кількості голосів. У червні 2022 року Кабінет Міністрів подав власний законопроєкт, проте на розгляд депутатів його так і не винесли.

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