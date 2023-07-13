До Дня Незалежності на «Батьківщині-матері» замінять радянський герб

Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на заміну радянського герба на герб України на монументі «Батьківщина-мати» у Києві.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Проєктні рішення пропонують розташувати тризуб на щиті монумента і прибрати старий радянський герб. Замовником будівництва є Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Як зазначили в міністерстві, роботи мають стартувати в найближчому майбутньому. Міністр культури Олександр Ткаченко уточнив, що завершити заміну герба планують до 24 серпня цього року.

Роботи проведуть за кошти великого бізнесу, проєкт обійдеться у 28 млн грн.

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