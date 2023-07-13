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Росіяни зранку скинули фугасну бомбу на Зміїний 

13.07.2023

Російські військові на світанку 13 липня скинули фугасну бомбу на острів Зміїний.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

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 “На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби” – зазначає ОК “Південь”.

Також тактичну авіацію ворог продовжує застосовувати на Бериславщині. Зокрема, по селищу Козацьке у середу “відпрацювали” керованими авіабомбами.

Всього протягом минулої доби зафіксовано понад 70 артилерійських обстрілів з витратою понад 460 снарядів. 

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