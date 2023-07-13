Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але ще не застосовувала — CNN

Генерал Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», підтвердив CNN, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США.

«Ми тільки отримали їх, ще не використовували, але вони можуть кардинально змінити поле бою», — сказав військовий журналістам.

За словами Тарнавського, рішення про території, де застосовуватимуть ці боєприпаси, ухвалить вище керівництво. Касетні снаряди є небезпечними для густонаселених районів, оскільки несуть загрозу для цивільних.

У США зазначають, що постачання таких боєприпасів є тимчасовим та припиниться, коли Україна буде отримувати достатню кількість стандартних артилерійських снарядів.

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