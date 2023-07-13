Київ виділить на оборону та потреби військових понад 1,1 мільярда гривень

Кошти витратять на військову форму, бронежилети, каски, закупівлю радіостанцій, ремонт військової техніки та транспорт.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Вечірній Київ.

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Київ цього року виділить на оборону та потреби військових понад 1,1 мільярда гривень. Кошти підуть на допомогу військовим ЗСУ, прикордонникам та поліції. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради.

Минулого року на фінансування сил безпеки та оборони Києва з нашого бюджету виділили майже 850 мільйонів гривень, а від початку цього року — вже 350 мільйонів.

«Ми продовжуємо виділяти кошти. На цей рік заплановано 1 мільярд 100 млн гривень з бюджету громади. Ці гроші підуть на військову форму, бронежилети, каски, на закупівлю радіостанцій, ремонт військової техніки, транспорт», — сказав мер Києва.

Віталій Кличко додав, що столиця також передає бійцям на передову допомогу, яка надходить від наших міжнародних партнерів. Передавали і автомобілі, і дрони, системи Starlink, генератори та аптечки.

Мер подякував усім, хто допомагає, надсилає усе необхідне, що потрібно українським захисникам.

Він додав, що сьогодні Київ отримає від Австрії понад дві тисячі тактичних аптечок, які одразу передадуть на фронт для підрозділів ТРО Києва.

Мер також нагадав, що сьогодні на фронті Україну захищають 100 тисяч мешканців Києва.