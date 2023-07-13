СБУ затримала колишню чиновницю-колаборантку з міськради Куп’янська

Контррозвідка Служби безпеки викрила колишню чиновницю-колаборантку з міськради Куп’янська, яка очолювала «управління фінансів» місцевої адміністрації рф.

Жінка запроваджувала «рубльову зону» в регіоні, а також організувала фінансування «видатків» на потреби російських військ. Після звільнення Харківщини зрадниця намагалась переховуватись, але її затримали.

Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Їй загрожує до 10 років тюрми.

Тим часом на Закарпатті затримали агента рф, який допомагав окупантам захопити Сєвєродонецьк, а потім втік на захід.

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