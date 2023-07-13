У четвер, 13 липня, ЗСУ наступали на південному фланзі в районі Бахмута, на цій ділянці фронту є просування.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ.
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«На Бахмутському напрямку на південному фланзі навколо Бахмута ми сьогодні наступали. Є просування. Зараз наші захисники закріплюються на зайнятих рубежах», — зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Маляр додала, що наразі Сили оборони України стримують наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
«Успішно. Ворог не просунувся. Йдуть важкі бої», — сказала вона.
На півдні України в межах контрнаступу ЗСУ виконують чимало завдань, спрямованих на ослаблення ворога та відпрацювання обстановки для подальших дій.
«За останні тижні наші захисники на півдні підірвали наступальні та оборонні спроможності ворога. Через знищення великої кількості складів із боєприпасами кількість ворожих обстрілів наразі знизилася», — резюмувала Маляр.
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