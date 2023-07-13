Повінь – зміна системи

Menu
Close

Росіяни обстріляли Оріхів та низку населених пунктів на Запоріжжі (фото)

13.07.2023

13 липня російські війська атакували прифронтовий Оріхів та інші населені пункти на Запоріжжі.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

В результаті удару поранений 87-річний чоловік, а 40-річний житель загинув від отриманих травм. 66-річний житель Верхньої Терси під час обстрілів з РСЗВ також отримав поранення.

З ОТРК «Іскандер-К» ворог поцілив по території підприємства у Малокатеринівці. Поранення отримали дві людини, їм надають необхідну медичну допомогу.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.

 