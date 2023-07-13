Росіяни обстріляли Оріхів та низку населених пунктів на Запоріжжі (фото)

13 липня російські війська атакували прифронтовий Оріхів та інші населені пункти на Запоріжжі.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

В результаті удару поранений 87-річний чоловік, а 40-річний житель загинув від отриманих травм. 66-річний житель Верхньої Терси під час обстрілів з РСЗВ також отримав поранення.

З ОТРК «Іскандер-К» ворог поцілив по території підприємства у Малокатеринівці. Поранення отримали дві людини, їм надають необхідну медичну допомогу.

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