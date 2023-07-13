Українська академія лідерства оголошує набір студентів на річну програму за форматом Gap Year

Українська академія лідерства повідомила про набір студентів на річну програму, яка є альтернативою популярному на Заході формату Gap Year.

Що таке формат Gap Year

В Україні прийнято вступати до вишів одразу після школи. За даними МОН, в нашій країні до війни з рф відсоток абітурієнтів, що тільки-но закінчили школу, складав щороку 73—74%.

Для порівняння — у Великобританії у 2020 році до університетів вступило 50% випускників шкіл, і ці показники вважали високими.

Проте вже на першому курсі студент може зрозуміти, що помилився з вибором професії, а по завершенню четвертого — точно усвідомити, що працювати за спеціальністю не буде.

Аби уникнути такої ситуації, більшість випускників США та Європи беруть після школи так званий Gap Year. Це популярний у світі формат, коли молодь після школи працює, волонтерить або подорожує і тільки після цього вступає до університету. Це допомагає більш чітко окреслити плани на майбутнє та обрати дійсно цікаву для себе професію.

Вступна кампанія 2023/24 в Україні: що пропонує Українська академія лідерства

В Україні якісну альтернативу такому «вільному року» пропонує Українська академія лідерства.

«Ми прагнемо популяризувати думку, що обирати майбутнє потрібно свідомо і не обов’язково одразу після школи йти в університет. Натомість можна взяти рік, щоб краще зрозуміти себе і вже тоді обирати, де навчатись», — кажуть в Академії.

Річна програма включає:

щоденний інтелектуальний, фізичний та емоційний розвиток,

лекції від кваліфікованих експертів та викладачів з провідних університетів (Орися Демська, Ярослав Грицак, Максим Яковлев, Роман Назаренко та інші),

експедиції Україною та світом, спілкування з представниками політичної еліти різних країн,

втілення власних проєктів,

волонтерство, життя в кампусі.

І все це — за підтримки досвідчених менторів.

Під час річної програми студенти мешкають у кампусах із просторими лекторіями, їдальнею, душовою, зоною відпочинку та зручними апартаментами на 3—4 особи.

Така форма навчання запозичена в класичних британських коледжів. Спільне проживання у кампусі — це обов’язкова складова навчання в Оксфорді та Кембриджі. Студенти Академії отримують важливий досвід побудови стосунків з однолітками та облаштування спільного побуту.

Цього року вступна кампанія до Української академії лідерства триватиме до кінця літа. Навчання розпочинається 2 вересня.

Деталі — на офіційному сайті Академії.

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