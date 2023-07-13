YAKTAK випускає мотивуючий трек “Вставай”

Український музикант та виконавець YAKTAK презентує свій новий трек “Вставай”, який є справжнім джерелом мотивації та натхнення. Пісня стає посланням для кожного, хто бажає творити та реалізовувати свої найсміливіші мрії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артиста.

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Музична композиція “Вставай” пронизана енергією та рішучістю, надихаючи всіх покинути свою зону комфорту та відчинити двері до незвіданого світу можливостей. Трек стає справжньою мантрою, що допомагає подолати всі сумніви й перешкоди на шляху до успіху. Він збуджує в слухачах внутрішню силу та мотивацію для розвитку та досягнення своїх цілей.

“Не стій на місці, рухайся вперед і розвивайся. Навіть якщо здається, що у тебе нічого не виходить, не зупиняйся. Немає нічого неможливого, коли у тебе є внутрішня сила та віра у себе“, – коментує YAKTAK.